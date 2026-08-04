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В эстонской Нарве уволили более 100 помощников воспитателей из-за языковых требований

04 августа 2026 09:11
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В эстонской Нарве одновременно уволили 108 помощников воспитателей в детских садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эстонской Нарве уволили более 100 помощников воспитателей из-за языковых требований-2

Все они не смогли подтвердить знание государственного языка на уровне B2. Двухлетняя отсрочка для педагогов истекла 1 августа. В мэрии города уверяют, что на учебном процессе это не скажется. Однако родители уже бьют тревогу: из-за дефицита кадров оставшиеся воспитатели просто физически не смогут уследить за всеми детьми.

# Новости Эстонии

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