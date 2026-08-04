В эстонской Нарве уволили более 100 помощников воспитателей из-за языковых требований

Все они не смогли подтвердить знание государственного языка на уровне B2. Двухлетняя отсрочка для педагогов истекла 1 августа. В мэрии города уверяют, что на учебном процессе это не скажется. Однако родители уже бьют тревогу: из-за дефицита кадров оставшиеся воспитатели просто физически не смогут уследить за всеми детьми.