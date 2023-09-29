В Нидерландах студент открыл огонь по людям

Новости Нидерландов. Инцидент со стрельбой произошел в Роттердаме. Огонь по людям открыл студент. Сначала подозреваемый ворвался в дом, где выстрелил в хозяйку и ее дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого он поджег здание и направился в университет. Здесь злоумышленник вновь открыл огонь, в результате чего погиб преподаватель. Прибывшие на место сотрудники спецподразделения задержали стрелка. В результате атак погибли три человека. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Установлено, что задержанный ранее привлекался за жестокое обращение с животными.