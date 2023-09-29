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В Молдове недовольны курсом развития страны

29 сентября 2023 06:24
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Новости Молдовы. Большая часть жителей Молдовы недовольна курсом развития страны. Таковы результаты соцопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове недовольны курсом развития страны-1

Почти 60 % считают, что страна развивается в неверном направлении. В первую очередь эксперты связывают такие данные с энергетическим кризисом. Тарифы на газ выросли в семь раз, а на электричество – в четыре. На этом фоне продолжает расти инфляция.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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