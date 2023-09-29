В Молдове недовольны курсом развития страны

Новости Молдовы. Большая часть жителей Молдовы недовольна курсом развития страны. Таковы результаты соцопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Молдовы. Большая часть жителей Молдовы недовольна курсом развития страны. Таковы результаты соцопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 60 % считают, что страна развивается в неверном направлении. В первую очередь эксперты связывают такие данные с энергетическим кризисом. Тарифы на газ выросли в семь раз, а на электричество – в четыре. На этом фоне продолжает расти инфляция.