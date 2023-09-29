Госдепартамент США готовит план действий на случай шатдауна

Новости США. Шатдаун правительства США может начаться уже в воскресенье, 1 октября. План действий с учетом такой вероятности готовит Госдепартамент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алгоритм предусмотрит вероятные действия и на случай частичной остановки работы правительства Штатов. Ведомство решит в ближайшие дни, какие структуры Кабинета министров будут функционировать дальше для обеспечения национальной безопасности, а какие приостановят работу. Ранее Джо Байден заявил, что хотел бы предотвратить шатдаун, но не знает, как это можно сделать. По его словам, такой политический сценарий окажется катастрофой для государства.

Все дело в разногласиях по поводу «необязательных расходов правительства». Эти финансовые вопросы решает Конгресс, на рассмотрение которого в этом году внесены 12 законопроектов. До начала финансового года в Соединенных Штатах траты должны быть согласованы. Однако пока Конгресс одобрил лишь один проект. На решение проблемы остается всего двое суток, иначе будет объявлена временная приостановка работы правительства, а сотни тысяч работников отправят в неоплачиваемый отпуск.