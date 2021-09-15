В Нидерландах ослабляют ограничения из-за коронавируса. Отменят обязательную дистанцию и фиксированную рассадку

Правило соблюдения дистанции в полтора метра между людьми отменено, однако для посещения общественных мест нужно будет показать свидетельство о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Исключение составляют музеи и библиотеки.

Также в стране будут разрешены массовые мероприятия внутри помещений без фиксированной рассадки. Но при условии заполнения не более чем на 75 % от максимальной вместимости. Посещать такие мероприятия смогут только люди с сертификатом о вакцинации.