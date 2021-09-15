Генсек ООН: пришло время закончить войну с природой и друг с другом

В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые заседания будут носить формальный характер.

Участники утвердят повестку дня и новый состав рабочих органов. Впрочем, уже понятно, что вниманием не обойдут многочисленные вооруженные конфликты в мире и борьбу с пандемией.