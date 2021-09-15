Миграционный кризис в Литве. Чтобы отселить всех беженцев, стране может понадобиться почти четверть века

Новости Литвы. Литва отказала почти 600 афганским беженцам. Их предстоит вывезти из прибалтийской страны за ее собственные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в Литву поступило около 2 000 прошений на убежище. С начала миграционного кризиса белорусско-литовскую границу пересекли более 4 тысяч человек.