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Миграционный кризис в Литве. Чтобы отселить всех беженцев, стране может понадобиться почти четверть века

15 сентября 2021 08:34
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Новости Литвы. Литва отказала почти 600 афганским беженцам. Их предстоит вывезти из прибалтийской страны за ее собственные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миграционный кризис в Литве. Чтобы отселить всех беженцев, стране может понадобиться почти четверть века-1

Всего в Литву поступило около 2 000 прошений на убежище. С начала миграционного кризиса белорусско-литовскую границу пересекли более 4 тысяч человек.

Миграционный кризис в Литве. Чтобы отселить всех беженцев, стране может понадобиться почти четверть века-4

Интересно, что темпы отселения мигрантов значительно ниже, чем пополнения. Если не ускориться, то на освобождение от всех вновь прибывших, литовцам понадобится 24 года.

# Беженцы # Фотофакт

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