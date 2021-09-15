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Крушение самолёта в Бразилии. Среди погибших – крупный бизнес-магнат со своей семьёй

15 сентября 2021 13:19
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Новости Бразилии. Семь человек погибли в результате крушения самолета в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение самолёта в Бразилии. Среди погибших – крупный бизнес-магнат со своей семьёй-1

Местные власти сообщили, что среди жертв – бразильский бизнес-магнат, акционер одной из крупнейших компаний по производству биотоплива. Вместе с ним погибли его жена, трое детей и два пилота. Авария произошла через 15 секунд после того, как самолет покинул аэропорт. Воздушное судно врезалось в лесной массив из-за чего произошел взрыв. Причина крушения выясняется.

# Крушение # Фотофакт

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