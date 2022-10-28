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В Нидерландах около 20 пекарен вынуждены закрыться на фоне энергокризиса

28 октября 2022 08:41
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Новости Нидерландов. Около 20 пекарен вынуждены закрыться в Нидерландах на фоне энергокризиса. Сотни сотрудников могут остаться без работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах около 20 пекарен вынуждены закрыться на фоне энергокризиса-1

Последние несколько месяцев бизнес перестал приносить прибыль. Из-за возросших цен на сырье и электричество затраты пекарен увеличились на 80 %. К тому же покупателей стало значительно меньше, что негативным образом сказывается на обороте товаров. В результате часть пекарен закрылись, оставшиеся увеличили цены в несколько раз – иначе рентабельности бизнеса сегодня не добиться. Бизнесмены ожидают помощи от правительства и даже предлагают им собственные решения. Например, компенсировать разницу стоимости коммунальных услуг по сравнению с 2021 годом.

# Экономический кризис # Новости Нидерландов # Фотофакт

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