В Кишинёве полиция снесла палаточный городок протестующих

Новости Молдовы. В Кишиневе полиция снесла палаточный городок протестующих. У здания Генпрокуратуры правоохранители демонтировали более 30 палаток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в правящей партии «Действие и солидарность», это способ давления на демонстрантов.