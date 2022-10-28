В Кишинёве полиция снесла палаточный городок протестующих

Новости Молдовы. В Кишиневе полиция снесла палаточный городок протестующих. У здания Генпрокуратуры правоохранители демонтировали более 30 палаток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в правящей партии «Действие и солидарность», это способ давления на демонстрантов.
Ранее участники бессрочного протеста попытались заблокировать вход в Генпрокуратуру, однако их оттеснила полиция. Общественный порядок удалось восстановить ненадолго. Позже ситуация снова вышла из-под контроля: активисты пытались помешать движению транспорта, устанавливая палатки прямо на проезжей части. Протесты в Молдове длятся уже несколько месяцев. Жители недовольны энергетической политикой властей и требуют отставки президента.