Литовские железные дороги потеряли почти 40% грузоперевозок

По словам представителя ЛЖД, потери составили более 23 миллионов тонн. Значительная часть из них – уголь и удобрения. Их успели за 2022 год перевезти менее 3,5 тонны, хотя за аналогичный период прошлого года доставили в 4 раза больше. Транспортный сектор балтийской республики сильно пострадал. Перевозчики постоянно жалуются на трудности и пытаются привлечь власти к решению проблем, тем не менее работы лишились порядка 2 тысяч сотрудников.