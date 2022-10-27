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Литовские железные дороги потеряли почти 40% грузоперевозок

27 октября 2022 20:47
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Новости Литвы. Литовские железные дороги потеряли почти 40 % грузовых перевозок. Это следствие введенных против Беларуси и России санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские железные дороги потеряли почти 40% грузоперевозок-1

По словам представителя ЛЖД, потери составили более 23 миллионов тонн. Значительная часть из них – уголь и удобрения. Их успели за 2022 год перевезти менее 3,5 тонны, хотя за аналогичный период прошлого года доставили в 4 раза больше. Транспортный сектор балтийской республики сильно пострадал. Перевозчики постоянно жалуются на трудности и пытаются привлечь власти к решению проблем, тем не менее работы лишились порядка 2 тысяч сотрудников.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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