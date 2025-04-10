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Мендес: число жертв обрушения крыши в доминиканском клубе возросло до 184

10 апреля 2025 12:58
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Число жертв обрушения крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго (столица Доминиканская республика) составило 184 человека. 155 людей получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.

Мендес: число жертв обрушения крыши в доминиканском клубе возросло до 184-1

Фото: pixabay

Власти приступят к расследованию причин трагедии после извлечение тел. Глава государства Луис Абинадер объявил трехдневный траур с 8 по 10 апреля.

# ЧП

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