Мендес: число жертв обрушения крыши в доминиканском клубе возросло до 184

Число жертв обрушения крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго (столица Доминиканская республика) составило 184 человека. 155 людей получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.

Власти приступят к расследованию причин трагедии после извлечение тел. Глава государства Луис Абинадер объявил трехдневный траур с 8 по 10 апреля.