Новости Нидерландов. В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов, среди них один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов, среди них один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судно направлялось в Великобританию, однако в последний момент рейс пришлось отменить. Некоторых из пассажиров доставили в больницу, остальных – в полицейский участок.
По предварительным данным, это беженцы из азиатских стран. Водителя грузовика арестовали. Знал ли он о том, что в холодильной камере были люди, предстоит выяснить правоохранителям.