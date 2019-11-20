В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов

Новости Нидерландов. В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов, среди них один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно направлялось в Великобританию, однако в последний момент рейс пришлось отменить. Некоторых из пассажиров доставили в больницу, остальных – в полицейский участок.