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В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов

20 ноября 2019 09:08
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Новости Нидерландов. В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов, среди них один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов-1

Судно направлялось в Великобританию, однако в последний момент рейс пришлось отменить. Некоторых из пассажиров доставили в больницу, остальных – в полицейский участок.

В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов-4

По предварительным данным, это беженцы из азиатских стран. Водителя грузовика арестовали. Знал ли он о том, что в холодильной камере были люди, предстоит выяснить правоохранителям.

В Нидерландах на пароме в холодильной камере грузовика обнаружили 26 мигрантов-7

# Беженцы # Фотофакт

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