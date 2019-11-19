Жуткое ДТП в Мексике. В результате столкновения трёх автобусов погибли 11 человек

Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике: в результате столкновения трех автобусов погибли 11 человек, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике: в результате столкновения трех автобусов погибли 11 человек, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение водителями правил дорожного движения. Виновники скрылись с места происшествия. Полиция ведет их поиск.