Новости Колумбии. Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии. На два дня страна закрыла свои границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию некоторых соседних государств Латинской Америки, где в результате манифестаций погибли десятки человек. А также был нанесен значительный экономический ущерб.