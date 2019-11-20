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Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии

20 ноября 2019 08:03
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Новости Колумбии. Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии. На два дня страна закрыла свои границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии-1

Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию некоторых соседних государств Латинской Америки, где в результате манифестаций погибли десятки человек. А также был нанесен значительный экономический ущерб.

Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии-4

Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии-6

# Забастовка # Фотофакт

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