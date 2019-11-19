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Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов пытался покончить с собой

19 ноября 2019 12:02
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Новости России. Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, пытался покончить с собой. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев. 

Как сообщает РИА Новости, Почуев подтверждает, что его подзащитный хотел свести счёты с жизнью. Соколова остановили полицейские. Угрозы третьим лицам фигурант не представлял. 

Александр уточнил, что попытка самоубийства произошла между следственными действиями. Сейчас историк находится в удовлетворительном состоянии, хотя он «сильно подавлен». 

По словам Почуева, нарушений условий содержания Соколова не выявлено. Мужчина находится в обычной камере, его сосед также впервые обвиняется по уголовной статье. 

Напомним, доцент СПбГУ обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко 7 ноября. Девушка была убита выстрелом из обреза. 

Позже обвиняемый расчленил тело и попытался отнести его в реку, но привлёк внимание прохожих – подробнее здесь

# Убийство # Александр Почуев # Олег Соколов # Анастасия Ещенко

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