Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов пытался покончить с собой

Новости России. Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, пытался покончить с собой. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

Как сообщает РИА Новости, Почуев подтверждает, что его подзащитный хотел свести счёты с жизнью. Соколова остановили полицейские. Угрозы третьим лицам фигурант не представлял.

Александр уточнил, что попытка самоубийства произошла между следственными действиями. Сейчас историк находится в удовлетворительном состоянии, хотя он «сильно подавлен».

По словам Почуева, нарушений условий содержания Соколова не выявлено. Мужчина находится в обычной камере, его сосед также впервые обвиняется по уголовной статье.

Напомним, доцент СПбГУ обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко 7 ноября. Девушка была убита выстрелом из обреза.