В Нидерландах массово скупают дрова

Их запасы исчезают со стремительной скоростью. Компании-поставщики разводят руками и говорят, что оказались не готовы к такому ажиотажному спросу. С такой же проблемой столкнулись и продавцы каминов и печей. Количество желающих их купить давно превысило количество товара на складах. Редкая для страны проблема дефицита возникла потому, что люди боятся, что будут не в состоянии оплачивать счета за отопление.