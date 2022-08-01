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В Нидерландах массово скупают дрова

01 августа 2022 12:35
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Новости Нидерландов. Жители Нидерландов стали массово скупать дрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах массово скупают дрова-1

Их запасы исчезают со стремительной скоростью. Компании-поставщики разводят руками и говорят, что оказались не готовы к такому ажиотажному спросу. С такой же проблемой столкнулись и продавцы каминов и печей. Количество желающих их купить давно превысило количество товара на складах. Редкая для страны проблема дефицита возникла потому, что люди боятся, что будут не в состоянии оплачивать счета за отопление.

# Экономический кризис # Новости Нидерландов # Фотофакт

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