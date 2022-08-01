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В штате Кентукки наводнения унесли жизни 26 человек

01 августа 2022 08:15
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Новости США. Соединенные Штаты Америки заливает водой. В штате Кентукки на востоке страны наводнения унесли жизни 26 человек. Число жертв может увеличиться, так как спасатели занимаются поиском пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Кентукки наводнения унесли жизни 26 человек-1

Проливные дожди обрушились на штат в конце июля. В некоторых местах за несколько часов выпало 25 см осадков. Все это привело к масштабному разливу рек. Более 10 тысяч домов остались без электричества, возникли перебои с питьевой водой, так как три водоочистительные станции вышли из строя. Бедствие достигло таких масштабов, что штат объявлен зоной катастрофы.

# Наводнение # Новости США # Фотофакт

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