В штате Кентукки наводнения унесли жизни 26 человек

Новости США. Соединенные Штаты Америки заливает водой. В штате Кентукки на востоке страны наводнения унесли жизни 26 человек. Число жертв может увеличиться, так как спасатели занимаются поиском пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди обрушились на штат в конце июля. В некоторых местах за несколько часов выпало 25 см осадков. Все это привело к масштабному разливу рек. Более 10 тысяч домов остались без электричества, возникли перебои с питьевой водой, так как три водоочистительные станции вышли из строя. Бедствие достигло таких масштабов, что штат объявлен зоной катастрофы.