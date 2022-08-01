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Почти 40% литовцев старше 65 лет живут за чертой бедности

01 августа 2022 11:56
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Новости Литвы. В Литве вырос уровень бедности. Об этом говорится в опубликованном отчете Департамента статистики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 40% литовцев старше 65 лет живут за чертой бедности-1

Согласно данным о доходах литовцев, этот показатель превысил 21 %. Причиной стала высокая инфляция. Зарплаты людей не успевают за ростом цен. Доходы, которые ниже черты бедности, получают около 18,5 % горожан и более 26 % жителей деревень. Больше всего уровень благосостояния упал у пенсионеров. По информации Департамента статистики, почти 40 % литовцев старше 65 лет живут за чертой бедности. Ситуацию пока не спасают попытки властей повысить пенсии. Отметим, население Литвы составляет без малого 2 миллиона 800 тысяч человек. Из них 560 тысяч оказались на грани нищеты.

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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