Согласно данным о доходах литовцев, этот показатель превысил 21 %. Причиной стала высокая инфляция. Зарплаты людей не успевают за ростом цен. Доходы, которые ниже черты бедности, получают около 18,5 % горожан и более 26 % жителей деревень. Больше всего уровень благосостояния упал у пенсионеров. По информации Департамента статистики, почти 40 % литовцев старше 65 лет живут за чертой бедности. Ситуацию пока не спасают попытки властей повысить пенсии. Отметим, население Литвы составляет без малого 2 миллиона 800 тысяч человек. Из них 560 тысяч оказались на грани нищеты.