В Португалии пожары вплотную приблизились к Лиссабону

Новости Португалии. В Португалии более тысячи человек пытаются остановить распространение лесных пожаров, бушующих в стране. Огонь уже вплотную приблизился к Лиссабону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перекрыто несколько дорог, ведущих в столицу, и эвакуирован дом престарелых. Многие жители, не дожидаясь распоряжения властей, сами покинули свои дома и переехали в безопасные места. Несмотря на все усилия, огонь, который уже уничтожил тысячи гектаров леса, остановить пока не удается. Этому мешает ветер и аномальная жара. Из-за зноя на севере страны объявлен красный, высший уровень тревоги.