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В Португалии пожары вплотную приблизились к Лиссабону

01 августа 2022 08:14
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Новости Португалии. В Португалии более тысячи человек пытаются остановить распространение лесных пожаров, бушующих в стране. Огонь уже вплотную приблизился к Лиссабону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии пожары вплотную приблизились к Лиссабону-1

Перекрыто несколько дорог, ведущих в столицу, и эвакуирован дом престарелых. Многие жители, не дожидаясь распоряжения властей, сами покинули свои дома и переехали в безопасные места. Несмотря на все усилия, огонь, который уже уничтожил тысячи гектаров леса, остановить пока не удается. Этому мешает ветер и аномальная жара. Из-за зноя на севере страны объявлен красный, высший уровень тревоги.

# Пожар # Фотофакт

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