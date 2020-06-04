В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

Новости Китая. Стали известны некоторые подробности вооруженного нападения в Китае, в результате которого пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Учжоу. Мужчина с ножом напал на группу людей, в числе которых были дети и сотрудники местной школы.