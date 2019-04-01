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В Перу при пожаре в автобусе погибли 20 человек

01 апреля 2019 08:26
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Новости Перу. В Перу произошел пожар в автобусе: 20 человек погибли, еще 7 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу при пожаре в автобусе погибли 20 человек -1

ЧП произошло в столице страны Лиме. Пожар начался, когда двухэтажный автобус стоял на автовокзале и был заполнен пассажирами. Сначала вспыхнула задняя часть транспортного средства. Огонь быстро распространился по всему салону.

В Перу при пожаре в автобусе погибли 20 человек -4

Из-за этого люди, которые находились на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. Спасателям удалось потушить пожар. Пострадавших доставили в больницу.

В Перу при пожаре в автобусе погибли 20 человек -7

По предварительным данным, причина ЧП – неисправность электропроводки машины, что спровоцировало короткое замыкание и возгорание. Ведется расследование.

В Перу при пожаре в автобусе погибли 20 человек -10

# Пожар в автомобиле # Фотофакт

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