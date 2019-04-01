В Перу при пожаре в автобусе погибли 20 человек

Новости Перу. В Перу произошел пожар в автобусе: 20 человек погибли, еще 7 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в столице страны Лиме. Пожар начался, когда двухэтажный автобус стоял на автовокзале и был заполнен пассажирами. Сначала вспыхнула задняя часть транспортного средства. Огонь быстро распространился по всему салону.

Из-за этого люди, которые находились на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. Спасателям удалось потушить пожар. Пострадавших доставили в больницу.