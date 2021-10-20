​В Непале из-за наводнений и оползней погибли более 40 человек

Новости Непала. Более 40 человек погибли из-за наводнений и оползней в Непале. Еще минимум 30 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению полиции, 19 районов страны сильно пострадали, в результате чего более 500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, поисково-спасательные работы затруднены, поскольку оползни продолжаются.

Министерство внутренних дел мобилизовало армию, полицию и вооруженные полицейские силы для оказания помощи и спасательных операций.