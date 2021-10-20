Прямой эфир

​В Непале из-за наводнений и оползней погибли более 40 человек

20 октября 2021 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Непала. Более 40 человек погибли из-за наводнений и оползней в Непале. Еще минимум 30 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​В Непале из-за наводнений и оползней погибли более 40 человек-1

По заявлению полиции, 19 районов страны сильно пострадали, в результате чего более 500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, поисково-спасательные работы затруднены, поскольку оползни продолжаются.  

Министерство внутренних дел мобилизовало армию, полицию и вооруженные полицейские силы для оказания помощи и спасательных операций.  

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Врач Комаровский рассказал, что украинцы не могут привиться из-за купленных сертификатов
20 октября 2021 15:44

Врач Комаровский рассказал, что украинцы не могут привиться из-за купленных сертификатов

Депутат Украины: очередь в киевский крематорий из катафалков заняла более двух часов
20 октября 2021 14:17

Депутат Украины: очередь в киевский крематорий из катафалков заняла более двух часов

Полчаса лежали под дулами автоматов. Что произошло с афганскими мигрантами в Польше?
20 октября 2021 14:07

Полчаса лежали под дулами автоматов. Что произошло с афганскими мигрантами в Польше?