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Конгресс США: Китай является главной угрозой доллару в мире

19 июня 2023 14:39
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Китай является главной угрозой доллару в мире. Об этом заявили в Конгрессе США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгресс США: Китай является главной угрозой доллару в мире-1

Там сообщили, что Россия, КНР и Бразилия стремятся подорвать роль американской валюты как мировой резервной и разрушить архитектуру международной безопасности. При этом больше всего в этом преуспел Пекин. Он принимает активные меры, чтобы защитить свою экономику от возможных санкций, извлекая уроки из ситуации с применением ограничений в отношении Москвы.

Так, КНР наращивает запасы золота. Кроме того, в 2022 году Китай сократил вложения в государственные облигации США. Как было заявлено, Вашингтон столкнулся с противником, который имеет прочную финансовую систему, которая может выдержать любые санкции.

# Валюта # Фотофакт

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