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В КНР планируют повысить пенсионный возраст

05 апреля 2024 06:30
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К 2035 году в пенсионном фонде Китая закончатся деньги. Такой прогноз представила Академия наук КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В КНР планируют повысить пенсионный возраст-1

Причина будущего дефицита заключается в росте числа пенсионеров. Сейчас четверть населения старше 65 лет. Это почти 200 миллионов человек. В связи с этим местные власти планируют повысить в стране пенсионный возраст.

# Экономический кризис

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