В КНР планируют повысить пенсионный возраст

К 2035 году в пенсионном фонде Китая закончатся деньги. Такой прогноз представила Академия наук КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина будущего дефицита заключается в росте числа пенсионеров. Сейчас четверть населения старше 65 лет. Это почти 200 миллионов человек. В связи с этим местные власти планируют повысить в стране пенсионный возраст.