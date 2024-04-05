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В мире обеспокоены гуманитарной обстановкой в секторе Газа

05 апреля 2024 06:57
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Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа. Международные организации обеспокоены гуманитарной обстановкой в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире обеспокоены гуманитарной обстановкой в секторе Газа-1

Свои дома покинули три четверти населения, более миллиона человек без крыши над головой. Главные дороги разрушены или повреждены, что осложняет доставку грузов с питанием и медикаментами. Все жители анклава испытывают острую нехватку продовольствия, а более половины из них находятся на грани голода. Материальный ущерб эксперты ООН оценили в 18,5 миллиарда долларов.

# Международная политика

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