В мире обеспокоены гуманитарной обстановкой в секторе Газа

Свои дома покинули три четверти населения, более миллиона человек без крыши над головой. Главные дороги разрушены или повреждены, что осложняет доставку грузов с питанием и медикаментами. Все жители анклава испытывают острую нехватку продовольствия, а более половины из них находятся на грани голода. Материальный ущерб эксперты ООН оценили в 18,5 миллиарда долларов.