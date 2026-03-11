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В немецком городе Эрланген в одной из больниц произошла перестрелка

11 марта 2026 06:42
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В немецком городе Эрланген на юге страны в одной из больниц произошла перестрелка, ранен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецком городе Эрланген в одной из больниц произошла перестрелка-2

Известно, что местный житель обратился в клинику как жертва преступления, а после приезда правоохранителей стал агрессивным: брызнул перцовым газом в женщину-полицейскую и напал на нее с ножом. Ее напарник применил огнестрельное оружие – злоумышленник получил ранение, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов, его мотивы выясняются.

# Германия

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