В немецком городе Эрланген в одной из больниц произошла перестрелка

В немецком городе Эрланген на юге страны в одной из больниц произошла перестрелка, ранен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что местный житель обратился в клинику как жертва преступления, а после приезда правоохранителей стал агрессивным: брызнул перцовым газом в женщину-полицейскую и напал на нее с ножом. Ее напарник применил огнестрельное оружие – злоумышленник получил ранение, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов, его мотивы выясняются.