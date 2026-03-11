Половина жителей Латвии недовольны правительством – опрос

Результаты опубликованного СМИ соцопроса показали, что жители Латвии недовольны работой правительства. Около половины респондентов заявили, что не ощущают результатов его деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние два месяца доля таких граждан выросла почти вдвое. Лишь 22 % опрошенных считают, что кабинет министров работает хорошо. Люди убеждены, что правительство не справляется с нарастающими проблемами в стране: его обвиняют в провале налоговой политики, транспортном кризисе (несмотря на значительные вложения в эту сферу) и постоянном росте цен.