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Половина жителей Латвии недовольны правительством – опрос

11 марта 2026 06:41
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Результаты опубликованного СМИ соцопроса показали, что жители Латвии недовольны работой правительства. Около половины респондентов заявили, что не ощущают результатов его деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина жителей Латвии недовольны правительством – опрос-2

За последние два месяца доля таких граждан выросла почти вдвое. Лишь 22 % опрошенных считают, что кабинет министров работает хорошо. Люди убеждены, что правительство не справляется с нарастающими проблемами в стране: его обвиняют в провале налоговой политики, транспортном кризисе (несмотря на значительные вложения в эту сферу) и постоянном росте цен.

# Новости Латвии

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