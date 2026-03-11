Зеленский признал причастность Киева к теракту в Брянске: главком доложил

Владимир Зеленский подтвердил ответственность Киева за ракетный удар по мирному население в Брянске 10 марта, пишет РИА Новости.

10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз информирвал, что Брянск подвергся ракетной атаке. Удар украинская сторона, как он подчеркнул, нанесла по мирному населению города. В результате удара погибли 6 человек, еще 37 получили ранения.

«Главком мне рассказал об операции…», – сообщил Владимир Зеленский представителям украинских СМИ в ходе обсуждения удара по Брянску.

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