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Зеленский признал причастность Киева к теракту в Брянске: главком доложил

11 марта 2026 06:32
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Зеленский признал причастность Киева к теракту в Брянске: главком доложил-0

Владимир Зеленский подтвердил ответственность Киева за ракетный удар по мирному население в Брянске 10 марта, пишет РИА Новости.

10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз информирвал, что Брянск подвергся ракетной атаке. Удар украинская сторона, как он подчеркнул, нанесла по мирному населению города. В результате удара погибли 6 человек, еще 37 получили ранения.

«Главком мне рассказал об операции…», – сообщил Владимир Зеленский представителям украинских СМИ в ходе обсуждения удара по Брянску.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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