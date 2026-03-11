«Это послание»: Иран заявляет о поражении суперавианосца США Abraham Lincoln

Тегеран, нанеся ущерб авианосцу «Авраам Линкольн» США, обозначил этот шаг как послание Вашингтону. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, пишет РИА Новости.

Дипломат указал, что американская и израильская стороны ознакомлены с рядом оборонных возможностей Ирана. «Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», – добавил он.

Ранее Иран 1 марта заявлял о запуске ракет в сторону авианосца Соединенных Штатов «Авраам Линкольн», ВС США на тот момент попадание ракет опровергли. Иранские военные также информировали о запуске ракеты в сторону авианосца 6 марта.

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