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«Это послание»: Иран заявляет о поражении суперавианосца США Abraham Lincoln

11 марта 2026 06:15
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«Это послание»: Иран заявляет о поражении суперавианосца США Abraham Lincoln-0

Тегеран, нанеся ущерб авианосцу «Авраам Линкольн» США, обозначил этот шаг как послание Вашингтону. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, пишет РИА Новости.

Дипломат указал, что американская и израильская стороны ознакомлены с рядом оборонных возможностей Ирана. «Повреждение авианосца «Линкольна» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», – добавил он.

Ранее Иран 1 марта заявлял о запуске ракет в сторону авианосца Соединенных Штатов «Авраам Линкольн», ВС США на тот момент попадание ракет опровергли. Иранские военные также информировали о запуске ракеты в сторону авианосца 6 марта.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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