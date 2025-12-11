Привычное чувство европейской защищенности постепенно растворяется где-то между платежкой за коммунальные услуги и кассовым чеком в супермаркете. В Германии семьи тратят более половины своего бюджета на жилье и продукты питания. Такие данные приводит Федеральное статистическое управление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для большинства жителей арендная плата остается самой крупной статьей расходов, в среднем она забирает более четверти дохода, а в крупных городах эта доля еще выше. Покупки в супермаркете тоже бьют по карману: за год стоимость стандартной корзины выросла на 15 %. На третьем месте по расходам – транспорт и обслуживание автомобиля.

Главным барометром экономических изменений, по мнению экспертов, остается кошелек обычной семьи. Немецкая экономика до 2022 года демонстрировала относительную стабильность, но после начала конфликта в Украине и отказа от выгодного сотрудничества с Россией прежней устойчивости ей вернуть так и не удалось.