Александр Лукашенко продлил основные льготы и преференции по электромобилям и зарядным станциям. Президент Беларуси подписал Указ, которым вносятся изменения в предыдущий Указ «О стимулировании использования электромобилей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на продолжение развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Так, льготы по НДС и инвестиционному вычету на электромобили продлеваются до 31 декабря 2028 года, а преференции для установки и обслуживания зарядных станций – на неограниченный срок.

Кроме того, «Белтелеком» определен вторым оператором, который будет осуществлять строительство и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт. Застройщикам предоставляются права на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе.

Документ также предусматривает отмену права на бесплатную парковку участников дорожного движения на электромобилях.