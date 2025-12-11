Премьер Болгарии объявил об отставке правительства

В Болгарии появился новый политический вид спорта – кто быстрее: народ на улицы или правительство на выход. И, судя по последним событиям, граждане находятся в отличной форме. Под давлением массовых протестов седьмое за последние четыре года правительство страны ушло в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 11 декабря, об этом объявил премьер-министр Росен Желязков – всего за несколько минут до того, как парламент собирался вынести вотум недоверия кабмину.

Причиной народного недовольства стал проект бюджета на 2026 год. Документ впервые был составлен в евро, хотя экономика страны еще не перешла на новую валюту. Болгария готовится стать 21-й страной Еврозоны с января и должна отказаться от расчетов в местных левах. Такой шаг жители восприняли как угрозу экономическому суверенитету. Сам проект бюджета предполагал рекордный уровень государственных расходов – до 46 % ВВП, чтобы скрыть процветающую в стране коррупцию. Добиться этого можно было только за счет резкого повышения налогов. После предупреждений Еврокомиссии о возможной антидемократичности мер – правительство отозвало законопроект. Но это не успокоило людей – они потребовали политических жертв, и кабинет министров ушел в отставку.