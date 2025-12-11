Комфортная среда и благоустройство! С чего начинается привлекательность района – ответила делегат ВНС

Страна – на пороге важнейшего события, которое определит траекторию развития Беларуси на ближайшие годы. Буквально неделя остается до того момента, когда в столицу со всей страны съедутся делегаты ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 18-19 декабря – и это будет не просто подведение итогов пятилетки, а перезагрузка стратегических ориентиров.

Документы будущего – так делегаты называют пакет предложений, который получат в ближайшие дни. Это программа социально-экономического развития, семь ключевых приоритетов и сотни инициатив, собранных в районах, на предприятиях, в трудовых коллективах. ВНС – площадка, где национальная повестка становится делом каждого. Главная цель предстоящего заседания – повышение качества жизни. От инфраструктуры и кадров до технологического обновления и поддержки людей, которые живут и работают в регионах. В центре внимания – реальные потребности и стремления белорусов. И в наших силах сделать так, чтобы уже в 2030 году мы увидели, что живем в той стране, которую сегодня представляем в планах.

Те, кто ежедневно решает реальные задачи на местах, становятся главными авторами перемен. Одна из таких делегатов – главный редактор Бешенковичской районной газеты Светлана Ворошко. Она убеждена: комфортная среда и современное благоустройство – фундамент, с которого начинается привлекательность регионов. Ее инициативы легли в основу предложений к ВНС. Продолжаем знакомить вас с теми, кто представит свою область и свои коллективы на всенародном вече. ВНС в лицах – прямо сейчас.

Светлана Ворошко, главный редактор Бешенковичской районной газеты «Зара», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Меня зовут Светлана Ворушко. Я редактор районной газеты «Зара» Бешенковичского района. Являюсь делегатом VII Всебелорусского народного собрания. В редакции я уже работаю почти 20 лет. Начинала корреспондентом и в 2014 году уже возглавила коллектив редакции. Мы всегда в курсе всех событий. Коллектив хоть и небольшой, но все же мы пытаемся охватить всю повестку, которая у нас происходит в нашем регионе. В этом году наша газета признана лучшей в области среди региональных СМИ. Наша газета развивается не только в печатном виде, но и в социальных сетях. Более 30 тысяч подписчиков на все наши интернет-ресурсы. Просмотры достигают в месяц более 3 миллионов.