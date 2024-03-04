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Немецкие депутаты потребовали объяснить разговор военных Германии об атаке на Крымский мост

04 марта 2024 19:46
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Оппозиция Германии запросила собрание комитета по обороне из-за утечки разговора военных, где речь шла о возможной атаке на Крымский мост с применением немецких ракет. Депутаты Бундестага требуют разъяснений по поводу содержания диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие депутаты потребовали объяснить разговор военных Германии об атаке на Крымский мост-1

В руководстве Минобороны ФРГ заявили, что информация не предназначалась для широкого круга. Что, собственно, и без того понятно. Но теперь немецким офицерам приходится оправдывать свой непрофессионализм. Для убеждения Минобороны и Генпрокуратура Германии инициировали проверки по факту возможного перехвата сообщений. Но это вряд ли поможет сгладить ситуацию, так как многие говорят о подлинности сообщений. На произошедшее отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что в Германии предметно и конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по РФ. МИД России объявил послу ФРГ демарш и потребовал официального ответа.

# Международная политика

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