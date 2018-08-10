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В Нагано потерпел крушение вертолёт спасательной службы

10 августа 2018 12:02
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Новости Япония. Вертолёт спасательных служб Японии потерпел крушение в префектуре Нагано. Судно выполняло осмотр маршрутов восхождения в горах. На борту находились 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нагано потерпел крушение вертолёт спасательной службы-1

На запланированный сеанс связи с базой борт не вышел. После чего на поиски отправилась команда специалистов. Вскоре были обнаружены обломки воздушного судна, а также 8 членов экипажа. О состоянии людей информации пока нет. Причины крушения выясняются.

# Крушение # Фотофакт

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