В Мюнхене автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей – не менее 28 человек пострадали

Тревожные новости пришли из Германии. В Мюнхене автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей. Пострадали не менее 28 человек, в том числе женщины и дети. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в центре города на площади, где проходила забастовка и митинг социальных работников. В момент катастрофы здесь находились более 2 тысяч демонстрантов. Полиция задержала водителя. Его личность устанавливается. О мотивах пока ничего неизвестно. Местные СМИ сообщают, что подозреваемый – гражданин Афганистана. По словам очевидцев, мужчина совершил наезд намеренно. В прокуратуре отказались комментировать произошедшее до окончательного расследования всех обстоятельств. Сейчас район происшествия оцеплен. Там работают бригады медиков, спасателей и криминалистов.