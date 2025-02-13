Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом

По данным Sportico, Криштиану Роналду уже второй год кряду стал самым высокооплачиваемым спортсменом, заработав в 2024 году 260 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Из этой суммы 215 миллионов – это его заработная плата и бонусы в «Аль-Наср» и сборной Португалии, а 45 миллионов – остальная часть его дохода. Лионель Месси занял четвертую строчку рейтинга с доходом в 133,2 миллиона долларов. Второе место занял Стивен Карри (153,8 млн), а третье – Тайсон Фьюри (147 млн).