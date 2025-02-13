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Советник министра Сак: Киев ждет сложных переговоров с РФ

13 февраля 2025 13:20
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Советник министра стратегических отраслей Украины Юрий Сак сообщил, что Киев ожидает сложных переговорных процессов по разрешению конфликта с Российской Федерацией. Он заметил, что некоторые моменты, такие как членство Украины в НАТО, будут практически неразрешимыми. Об этом пишет РИА Новости.

Советник министра Сак: Киев ждет сложных переговоров с РФ-1

Фото: pixabay

В среду Трамп и Путин поговорили по телефону и согласились начать переговоры об улаживании конфликта в Украине. Трамп обсудил с Путиным вопрос о прекращении вооруженных действий и сообщил о беседе с Зеленским.

В четверг Трамп сказал, что считает вступление Украины в НАТО нецелесообразным и согласен отказаться от него. Министр обороны Венгрии Криштоф Шалай-Бобровницкий тоже назвал членство Киева в НАТО нереальным.

# Международная политика

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