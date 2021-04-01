В Мьянме загорелись два торговых центра. Здания принадлежали военным

Новости Мьянмы. В столице Мьянмы на фоне массовых протестов произошел пожар в двух торговых центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным местных СМИ, здания принадлежали военным. На данный момент известно, что арестованы два человека.

Мьянма охвачена беспорядками и кровопролитными столкновениями ровно два месяца. Все это время страна находится под контролем военных. Для разгона демонстрантов силовики среди прочего используют боевые патроны. В списке погибших более 500 жителей, в том числе дети.