В Мьянме введено чрезвычайное положение на год

Новости Мьянмы. В Мьянме введено чрезвычайное положение сроком на один год. Об этом объявили военные. Заявление о введении ЧП подписано вице-президентом страны, исполняющим обязанности президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власть в Мьянме будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами. Военные заявили, что данное решение было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах.