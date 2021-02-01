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В Мьянме введено чрезвычайное положение на год

01 февраля 2021 09:49
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Новости Мьянмы. В Мьянме введено чрезвычайное положение сроком на один год. Об этом объявили военные. Заявление о введении ЧП подписано вице-президентом страны, исполняющим обязанности президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мьянме введено чрезвычайное положение на год-1

Власть в Мьянме будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами. Военные заявили, что данное решение было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах.  

В Мьянме введено чрезвычайное положение на год-3

Ранее сообщалось, что президент Мьянмы и глава правящей партии (по совместительству государственный советник и глава МИД республики) были задержаны.  

# Международная политика

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