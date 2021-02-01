Папа Римский Франциск решил учредить Международный день пожилых людей

Папа Римский Франциск объявил о решении учредить Международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Об этом понтифик заявил в традиционной проповеди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Католическая церковь будет отмечать его в четвертое воскресенье июля, что близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса. Понтифик также отметил важность встреч внуков с пожилыми родственниками, ведь старики представляют богатство корней и ценностей, которые передаются следующим поколениям.