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Сена вышла из берегов и затопила набережные в центре Парижа

01 февраля 2021 09:35
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Новости Франции. Продолжительные дожди во Франции привели к разливу Сены. В Париже уровень воды в реке поднялся на четыре метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сена вышла из берегов и затопила набережные в центре Парижа-1

Городские службы убрали с набережных передвижные кафе, скамейки и мусорные баки. Парижанам, проживающим на баржах, рекомендовано переставить в безопасное место автомобили, скутеры и велосипеды. Доступ ко многим набережным перекрыт.

При этом специалисты предупреждают, что пик паводка еще не пройден. Власти французской столицы повысили уровень опасности до желтого (максимального).  

# Наводнение # Фотофакт

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