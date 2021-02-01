Сена вышла из берегов и затопила набережные в центре Парижа

Новости Франции. Продолжительные дожди во Франции привели к разливу Сены. В Париже уровень воды в реке поднялся на четыре метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Городские службы убрали с набережных передвижные кафе, скамейки и мусорные баки. Парижанам, проживающим на баржах, рекомендовано переставить в безопасное место автомобили, скутеры и велосипеды. Доступ ко многим набережным перекрыт.

При этом специалисты предупреждают, что пик паводка еще не пройден. Власти французской столицы повысили уровень опасности до желтого (максимального).