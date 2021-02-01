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Коронавирус. Франция, Чехия, Израиль – что происходит в мире?

01 февраля 2021 09:22
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 103,5 млн. В Израиле карантин продлили до 5 февраля. А аэропорты и наземные погранпереходы будут закрыты до 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Коронавирус. Франция, Чехия, Израиль – что происходит в мире?-1

Франция перестала впускать граждан стран, не входящих в ЕС. Чехия закрыла границы для граждан всех иностранных государств. Данная мера будет действовать до 15 февраля.  

Коронавирус. Франция, Чехия, Израиль – что происходит в мире?-4

Тем временем продолжаются митинги против карантинных мер. Так, в Вене сотни людей вышли на улицы. Массовые протесты переросли в потасовки с силовиками. Полиция Брюсселя разогнала несанкционированную акцию протеста. Арестованы более 200 человек.  

# Коронавирус # Фотофакт

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