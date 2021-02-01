Коронавирус. Франция, Чехия, Израиль – что происходит в мире?

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 103,5 млн. В Израиле карантин продлили до 5 февраля. А аэропорты и наземные погранпереходы будут закрыты до 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 103,5 млн. В Израиле карантин продлили до 5 февраля. А аэропорты и наземные погранпереходы будут закрыты до 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Франция перестала впускать граждан стран, не входящих в ЕС. Чехия закрыла границы для граждан всех иностранных государств. Данная мера будет действовать до 15 февраля.
Тем временем продолжаются митинги против карантинных мер. Так, в Вене сотни людей вышли на улицы. Массовые протесты переросли в потасовки с силовиками. Полиция Брюсселя разогнала несанкционированную акцию протеста. Арестованы более 200 человек.