Коронавирус. Франция, Чехия, Израиль – что происходит в мире?

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 103,5 млн. В Израиле карантин продлили до 5 февраля. А аэропорты и наземные погранпереходы будут закрыты до 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция перестала впускать граждан стран, не входящих в ЕС. Чехия закрыла границы для граждан всех иностранных государств. Данная мера будет действовать до 15 февраля.