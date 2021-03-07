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В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты

07 марта 2021 12:05
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Новости Мьянмы. Полиция Мьянмы вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты-1

Акции прошли сразу в нескольких крупных городах. На видео, снятом протестующим, видно, как толпа убегает от линии столкновения.

В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты-4

Протесы в Мьянме не прекращаются уже более месяца – с тех пор, как военные захватили власть в стране. За это время жертвами стали около 50 человек, порядка тысячи арестованы. Протестующие требуют признания результатов ноябрьских выборов. В свою очередь армия заявляет о проведении новых.

В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты-7

Совет безопасности ООН обсуждает возможные новые шаги разрешения сложившейся ситуации.

# Акции протеста # Фотофакт

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