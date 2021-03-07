В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Новости Мьянмы. Полиция Мьянмы вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мьянмы. Полиция Мьянмы вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акции прошли сразу в нескольких крупных городах. На видео, снятом протестующим, видно, как толпа убегает от линии столкновения.
Протесы в Мьянме не прекращаются уже более месяца – с тех пор, как военные захватили власть в стране. За это время жертвами стали около 50 человек, порядка тысячи арестованы. Протестующие требуют признания результатов ноябрьских выборов. В свою очередь армия заявляет о проведении новых.
Совет безопасности ООН обсуждает возможные новые шаги разрешения сложившейся ситуации.