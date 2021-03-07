В Мьянме для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Протесы в Мьянме не прекращаются уже более месяца – с тех пор, как военные захватили власть в стране. За это время жертвами стали около 50 человек, порядка тысячи арестованы. Протестующие требуют признания результатов ноябрьских выборов. В свою очередь армия заявляет о проведении новых.