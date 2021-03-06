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В Ереване проходит митинг оппозиции. Требование – отставка Никола Пашиняна

06 марта 2021 13:26
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Новости Армении. Сторонники оппозиции 6 марта снова вышли на митинг в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У здания парламента находятся около двух тысяч человек.

Требование собравшихся прежнее – отставка премьер-министра Никола Пашиняна.

В Ереване проходит митинг оппозиции. Требование – отставка Никола Пашиняна-1

Обстановка пока спокойная. На место прибыла полиция. По данным СМИ, у большинства полицейских нет оружия и защитной экипировки. Усилена охрана и у резиденции президента Армении. Туда направляются несколько сотен отставных военных, которые 6 марта провели акцию в поддержку уволенного главы Генштаба Оника Гаспаряна.

# Акции протеста # Оник Гаспарян # Никол Пашинян # Фотофакт

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