В Ереване проходит митинг оппозиции. Требование – отставка Никола Пашиняна

Новости Армении. Сторонники оппозиции 6 марта снова вышли на митинг в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У здания парламента находятся около двух тысяч человек.

Обстановка пока спокойная. На место прибыла полиция. По данным СМИ, у большинства полицейских нет оружия и защитной экипировки. Усилена охрана и у резиденции президента Армении. Туда направляются несколько сотен отставных военных, которые 6 марта провели акцию в поддержку уволенного главы Генштаба Оника Гаспаряна.