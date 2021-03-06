В Париже +7, в Анкаре +9. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 марта
В Париже синоптики обещают переменную облачность, возможен дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +7°C.
В Вене также +7°C, возможен дождь. Дождливо будет и в Риме, до 12 градусов тепла. +14°C обещают в Мадриде, здесь облачно и дождь.
В столице Болгарии +10°C, без осадков. В Анкаре возможен дождь, до +9°C. В Афинах тоже возможен дождь, здесь обещают 13 градусов тепла.
Снег и порывистый ветер. Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет
В Прибалтике температура воздуха значительно ниже: в Риге -4°C, снег и метель, -3°C в Вильнюсе, сплошная облачность и метель. В Варшаве синоптики обещают мокрый снег и +3°C. В Киеве также мокрый снег, +1°C. В Москве по прогнозам снег и метель, столбики термометров покажут -7°C.