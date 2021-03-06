Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире

В топе мировой повестки остается тема COVID-19. Мир изо всех сил пытается сдержать пандемию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество случаев заражения на планете превысило 115 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка по-прежнему в США. Страна лидирует по показателю смертности. Болезнь унесла жизни более полумиллиона американцев.

Обеспокоенность вызывают и новые мутации вируса. Однако от ограничений, похоже, устали даже политики. Так, премьер-министр Франции воздержался от введения новой общенациональной изоляции.

Уже со следующей недели ослабят ограничения и в Бельгии. Людям разрешат собираться в группы до десяти человек. А после пасхальных каникул власти намерены возобновить очный формат обучения в школах.