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Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире

06 марта 2021 17:16
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В топе мировой повестки остается тема COVID-19. Мир изо всех сил пытается сдержать пандемию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире-1

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество случаев заражения на планете превысило 115 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка по-прежнему в США. Страна лидирует по показателю смертности. Болезнь унесла жизни более полумиллиона американцев.

Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире-4

Обеспокоенность вызывают и новые мутации вируса. Однако от ограничений, похоже, устали даже политики. Так, премьер-министр Франции воздержался от введения новой общенациональной изоляции.

Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире-7

Уже со следующей недели ослабят ограничения и в Бельгии. Людям разрешат собираться в группы до десяти человек. А после пасхальных каникул власти намерены возобновить очный формат обучения в школах.

Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире-10

Во многих странах остро стоит вопрос вакцинации. Как сообщает ВОЗ, к этому моменту в мире введено уже почти 250 миллионов доз вакцины против COVID-19. Продолжаются разработки новых препаратов. Речь идет о 260 наименованиях, 79 из них – на стадии клинических испытаний.

# Коронавирус # Жан Кастекс # Фотофакт

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