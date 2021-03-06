Новые мутации и более 115 миллионов заражённых. Как обстоит ситуация с коронавирусом в мире

В топе мировой повестки остается тема COVID-19. Мир изо всех сил пытается сдержать пандемию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В топе мировой повестки остается тема COVID-19. Мир изо всех сил пытается сдержать пандемию коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество случаев заражения на планете превысило 115 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка по-прежнему в США. Страна лидирует по показателю смертности. Болезнь унесла жизни более полумиллиона американцев.
Обеспокоенность вызывают и новые мутации вируса. Однако от ограничений, похоже, устали даже политики. Так, премьер-министр Франции воздержался от введения новой общенациональной изоляции.
Уже со следующей недели ослабят ограничения и в Бельгии. Людям разрешат собираться в группы до десяти человек. А после пасхальных каникул власти намерены возобновить очный формат обучения в школах.
Во многих странах остро стоит вопрос вакцинации. Как сообщает ВОЗ, к этому моменту в мире введено уже почти 250 миллионов доз вакцины против COVID-19. Продолжаются разработки новых препаратов. Речь идет о 260 наименованиях, 79 из них – на стадии клинических испытаний.