В Баренцевом море продолжаются поиски рыбаков затонувшего судна «Онега»

В Баренцевом море продолжают поиски рыбаков после затопления судна «Онега», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже обследовано более 1200 квадратных километров акватории. В спасательной операции задействованы несколько судов и авиация. В ближайшее время в район крушения прибудет буксир с водолазами.

Судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Названа вероятная версия крушения судна в Баренцевом море

Специалисты предполагают, что тела моряков могут находиться в затонувшем траулере. Место происшествия намерены обследовать с помощью глубоководного аппарата.