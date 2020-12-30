Прямой эфир

В Баренцевом море продолжаются поиски рыбаков затонувшего судна «Онега»

30 декабря 2020 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Баренцевом море продолжают поиски рыбаков после затопления судна «Онега», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Баренцевом море продолжаются поиски рыбаков затонувшего судна «Онега»-1

Уже обследовано более 1200 квадратных километров акватории. В спасательной операции задействованы несколько судов и авиация. В ближайшее время в район крушения прибудет буксир с водолазами.

Судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Названа вероятная версия крушения судна в Баренцевом море

Специалисты предполагают, что тела моряков могут находиться в затонувшем траулере. Место происшествия намерены обследовать с помощью глубоководного аппарата.

В Баренцевом море продолжаются поиски рыбаков затонувшего судна «Онега»-4

Напомним, крушение судна произошло два дня назад в условиях сильнейшего шторма. Из 19 рыбаков спасти удалось лишь двоих.

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очевидец землетрясения в Хорватии: в тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми
30 декабря 2020 12:09

Очевидец землетрясения в Хорватии: в тот момент мы лишь искали способ выбраться оттуда живыми

Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после двух авиакатастроф  
30 декабря 2020 10:08

Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после двух авиакатастроф  

Из-за коронавируса жители Латвии отпразднуют Новый год в полной изоляции
30 декабря 2020 09:32

Из-за коронавируса жители Латвии отпразднуют Новый год в полной изоляции