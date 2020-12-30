В Баренцевом море продолжаются поиски рыбаков затонувшего судна «Онега»

В Баренцевом море продолжают поиски рыбаков после затопления судна «Онега», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Баренцевом море продолжают поиски рыбаков после затопления судна «Онега», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже обследовано более 1200 квадратных километров акватории. В спасательной операции задействованы несколько судов и авиация. В ближайшее время в район крушения прибудет буксир с водолазами.
Судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Названа вероятная версия крушения судна в Баренцевом море
Специалисты предполагают, что тела моряков могут находиться в затонувшем траулере. Место происшествия намерены обследовать с помощью глубоководного аппарата.
Напомним, крушение судна произошло два дня назад в условиях сильнейшего шторма. Из 19 рыбаков спасти удалось лишь двоих.