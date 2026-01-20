Президент США Дональд Трамп намеренно не идет на контакт с Владимиром Зеленским во время проведения форума в Давосе, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В статье приводится комментарий специалиста по внешнеполитическим вопросам от Республиканской партии США: желание организовать личную встречу исходит от Зеленского, тогда как администрация Белого дома не проявляет к ней интереса.

Как отмечается в материале, глава киевского режима убежден: потенциальные преимущества диалога с Трампом перевешивают возможные негативные последствия. Зеленский считает: если он не наладит взаимодействие с американским президентом, эту нишу займут другие политические игроки.

Кроме того, недавно Трамп высказал мнение о готовности России к заключению мирного соглашения, в то время как действия главы киевского режима, по его словам, лишь замедляют этот процесс.